 Cenk Ergün, transfer harekatına başlıyor – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Cenk Ergün, transfer harekatına başlıyor

    Cenk Ergün, transfer harekatına başlıyor

    Fenerbahçe maçı sonrasında, "Hem devre arası hem de sezon sonu için transfer çalışmalarına başladık" diyen Cenk Ergün, yarın akşam Genoa'nın Napoli'yi konuk edeceği karşılaşmayı izlemeye gidecek.

    Ergün'ün gözünün Napoli'nin sezon başında 20 milyon euro'ya aldığı ama neredeyse hiç şans vermediği stoper Maksimovic'te olduğu bildirildi. Bu arada Ergün'ün Genoa'nın gelecek sezon için 11 milyon euro'ya anlaştığı ama bu sezon sadece 85 dakika şans verdiği santrfor Lapadula'yı da takip ettireceği bildirildi.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
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