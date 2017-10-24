Cenk Ergün, transfer harekatına başlıyor
Fenerbahçe maçı sonrasında, "Hem devre arası hem de sezon sonu için transfer çalışmalarına başladık" diyen Cenk Ergün, yarın akşam Genoa'nın Napoli'yi konuk edeceği karşılaşmayı izlemeye gidecek.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:08
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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