Yabancı derbi
Galatasaray’da Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci, Fenerbahçe’de Hasan Ali ve Ozan Tufan ilk 11’de yer aldı. 18 yabancının yer aldığı maçta sahada sadece 4 Türk oyuncu vardı
G.SARAY ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide 18 yabancı oyuncu ilk 11'de sahaya çıkarken iki takımda sadece 4 Türk futbolcu vardı. Galatasaray'da teknik direktör Tudor, ligde son oynanan Konya maçında ilk 11'de görevlendirdiği Latovlevici ve Rodrigues'i yedek soyundururken, derbi mücadelesinde bu oyuncuların yerine Serdar Aziz ile Tolga Ciğerci'yi oynattı. Serdar sakatlanınca 19'da yerini Latovlevici'ye bıraktı ve Aslan'da tek yerli Tolga Ciğerci kaldı.
ALPER VE EREN
F.BAHÇE'DE ilk 11'de yer alan iki yerli ise Hasan Ali ile Ozan oldu. F.Bahçe'de ikinci yarıda Alper, G.Saray'da da Eren ikinci yarıda oyuna dahil oldu
ALPER VE EREN
F.BAHÇE'DE ilk 11'de yer alan iki yerli ise Hasan Ali ile Ozan oldu. F.Bahçe'de ikinci yarıda Alper, G.Saray'da da Eren ikinci yarıda oyuna dahil oldu
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Yabancı derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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