Yabancı derbi

Galatasaray’da Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci, Fenerbahçe’de Hasan Ali ve Ozan Tufan ilk 11’de yer aldı. 18 yabancının yer aldığı maçta sahada sadece 4 Türk oyuncu vardı

G.SARAY ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide 18 yabancı oyuncu ilk 11'de sahaya çıkarken iki takımda sadece 4 Türk futbolcu vardı. Galatasaray'da teknik direktör Tudor, ligde son oynanan Konya maçında ilk 11'de görevlendirdiği Latovlevici ve Rodrigues'i yedek soyundururken, derbi mücadelesinde bu oyuncuların yerine Serdar Aziz ile Tolga Ciğerci'yi oynattı. Serdar sakatlanınca 19'da yerini Latovlevici'ye bıraktı ve Aslan'da tek yerli Tolga Ciğerci kaldı.



ALPER VE EREN

F.BAHÇE'DE ilk 11'de yer alan iki yerli ise Hasan Ali ile Ozan oldu. F.Bahçe'de ikinci yarıda Alper, G.Saray'da da Eren ikinci yarıda oyuna dahil oldu