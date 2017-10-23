Ümit Karan'dan flaş Cüneyt Çakır paylaşımı!
Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonra Engin Baytar'ı göstererek 'Bu çocuk da haklı' paylaşımını yaptı.
Karan, futbolcusu Engin Baytar ile birlikte Instagram'dan fotoğraf paylaşıp 'Bu çocuk da haklı' paylaşımını yaptı. Bu mesaj Engin Baytar'ın Cüneyt Çakır'a saldırdığı ve 11 maç ceza aldığı maça gönderme olarak yorumlandı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:26
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rohagi hoca fantazi yapacaksan kolay maclarda yap. kazanan duzeni niye bozuyorsun? dortlu defans lines ve rodriges oynasaydi yenerdik.
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