Türk Telekom kapanabilir!

Dün yaşanan olaylar Galatasaray'a pahalıya patlayabilir.

Habertürk'ün haberine göre Hasan Ali'nin yerde eliyle kestiği pozisyonda başta Feghouli olmak üzere tüm G.Saraylılar 'penaltı' beklerken, yardımcısı Tarık Ongun'la göz göze gelen Cüneyt Çakır 'devam' kararı verdi. Bu kararın ardından istenmeyen görüntüler yaşandı. G.Saray tribünlerinden, Tarık Ongun'a yabancı madde yağdı. Bir pet şişe yüzüne isabet eden Ongun yere kapaklandı. F.Bahçeli oyuncular, Ongun'un kollarından tutup saha içine taşıdı.

Bu sırada hakemin yüzündeki kızarıklıklar dikkati çekti. Bir süre çenesini tutan Ongun, daha sonra "İyiyim" diyerek göreve devam etti. G.Saray, hakem ve temsilci raporları doğrultusunda PFDK'ya sevk edilecek. Cimbom'a 1 maç saha kapatma veya seyircisiz oynama cezası verilmesi bekleniyor. tır, bir