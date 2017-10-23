Türk Telekom darphane gibi
Galatasaray, derbi için paket bilet satışı ve GS Store’lardan kasasına tam 8 milyon TL koydu
Türk futbolunun El Clasico'suna sahne olan Türk Telekom Stadı dün kapalı gişeydi ve Galatasaray derbi sayesinde 8 milyon TL'yi kasasına koydu. İşte Galatasaray nasıl para kazandı, detayları: Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Alanya maçlarının biletlerini üçlü paket halinde satışa sunan Galatasaray yönetimi, bu sayede 6 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu. Dursun Özbek döneminde ilk kez localar ve VIP dahil satışa çıkan tüm koltuklar alıcısını buldu. GS Store mağazalarında satış patlaması yaşandı ve XL beden forma kalmadı. Dün Türk Telekom Stadı'ndaki GS Store'da 2 milyon TL'ye yakın rekor satış yapıldı. Taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle stattaki GS Store'da kasa sayısı 22'den 35'e çıkartıldı. Ayrıca Türk Telekom Stadı metro çıkışına korsan satışı engellemek adına kulüp ürünü satan GS Store stantları kuruldu.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:47
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Çakır'a isyan
Toplam 40
Yorum
gökalp Serdara yapılan faul.Adam topa dürtmüş olsa kimse bişey demzdi direk rakibi engellemek için yapılan hareket fauldur.azcok top oynayanlar bil
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Valbuena'dan Kocaman'a tepki! Değişikliği beğenmedi
Toplam 14
Yorum
MESUT BANA KALIRSA VALBUENA 'NIN OYUNDAN ÇIKMAMASI GEREKİRDİ.OYUNU ATEŞLEYEN TEK ADAM VALBUENA 'İDİ. AYKUT HOCA YANLIŞ YAPTI.
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 13
Yorum
kartalyasar Akıl tutulması olmuş.Birileri mesaj vermek için yapmışsa mutlaka ortaya çıkarılmalı.
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