Türk Telekom darphane gibi
Galatasaray, derbi için paket bilet satışı ve GS Store’lardan kasasına tam 8 milyon TL koydu
Türk futbolunun El clasico'suna sahne olan Türk Telekom Stadı dün kapalı gişeydi ve Galatasarayderbi sayesinde 8 milyon TL'yi kasasına koydu. İşte Galatasaray nasıl para kazandı, detayları: Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Alanya maçlarının biletlerini üçlü paket halinde satışa sunanGalatasaray yönetimi, bu sayede 6 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu. Dursun Özbekdöneminde ilk kez localar ve VIP dahil satışa çıkan tüm koltuklar alıcısını buldu. GS Storemağazalarında satış patlaması yaşandı ve XL beden forma kalmadı. Dün Türk Telekom Stadı'ndaki GS Store'da 2 milyon TL'ye yakın rekor satış yapıldı. Taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle stattaki GS Store'da kasa sayısı 22'den 35'e çıkartıldı. Ayrıca Türk Telekom Stadı metro çıkışına korsan satışı engellemek adına kulüp ürünü satan GS Store stantları kuruldu.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 07:59
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ANKETE KATILIN: JANSSEN'İN GOLÜNÜN GEÇERSİZ SAYILMASI DOĞRU BİR KARAR MIYDI?
Toplam 10
Yorum
F.B senin ilahi adaletten anlamadığın belli boru gibi gol ama beyin yok sende anlayamaman normal
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Penaltı tartışması!
Toplam 5
Yorum
Gs Bu goruntunun bide hasan alinin topu eline alip gitmesini neden koymadiniz birincisi bjk gs maclarini fb nin nasil puan aldigi ortada hakeml
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Galatasaray'dan sert açıklama: Çakır...
Toplam 8
Yorum
senel utanmazlar fenerin verilmeyen golu ne oldu!!!
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