Toteme devam
GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, Östersunds maçından beri Türk Telekom Stadı'na gelmiyordu. Bu şekilde 'totem' yapan sarı-kırmızılıların başkanının Fenerbahçe karşılaşmasına gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Özbek'in misafirleri olduğu için maça gelmesi bekleniyordu. Ancak Cimbom'un başkanı totemini sürdürerek sarı-kırmızılıların evinde ezeli rakibiyle oynadığı derbiye de gelmedi. Özbek böylece kritik Fenerbahçe derbisinde de yerini almadı. Hafta arası katıldığı panelde bir öğrenci maça gitmemesini istemişti.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Toteme devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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