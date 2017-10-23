 Tolga döndü – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Tolga döndü

    Tolga döndü
    G.SARAY'DA sakatlığı nedeniyle son 2 lig maçında oynamayan Tolga Ciğerci, derbide yeniden formasına kavuştu. Tudor'un ilk 11'de şans verdiği gurbetçi orta saha, ilk dakikalarda yakaladığı iki şut fırsatını iyi kullanamazken, maç genelinde vasatı aşamadı.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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