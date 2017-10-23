TFF'den 'pankart' açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray taraftarlarının Fenerbahçe karşılaşmasında yaptığı koreografiyle ilgili yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama yayımladı.
TFF, "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, ayağa kalk" yazılı pankartın stada alınıp alınmaması ile ilgili kararı kendilerinin vermediğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:
"6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca müsabakalara girişte pankart, afiş ve diğer malzemelerin kontrolünü yapmak, gerektiğinde içeri almamak, stadyuma alınmayacak pankart ve dövizleri belirlemek Mülki İdare Amiri tarafından görevlendirilen Müsabaka Güvenlik Amiri, Emniyet Birimleri ve Spor Kulüplerinin yetki ve sorumluluklarındadır.
Bu nedenle taraftarların, spor alanına sokmak istedikleri afiş veya pankartlara karar vermek Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetki ve sorumluluğunda değildir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:50
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
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Cetin SnTudor sizin hayraninizdim.Biz kompleksli insani tasiyamayiz,terim istisna.Bjk da da ayni cinsligi yaparsan,istersen şampiyon ol,yolcusunun
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Türkiye-Arnavutluk maçı Antalya'da
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KAYSERİLİ AYHAN KADİR HAS DİYE BİR STATDA SAYIN YİTKİLİLERRRR.
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Otur 0
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AZİZİN ADAMI BU HAKEMİ BİR DAHA GS MAÇLARINA TAYİN ETMESİNLER...
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