 Sneijder’den mesaj – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Sneijder’den mesaj

    Sneijder’den mesaj
    SEZON başında Galatasaray'dan ayrılarak Fransa'nın Nice takımına transfer olan Sneijder derbiyi unutmadı. Hollandalı oyuncu sosyal medyadan, "Bir derbi daha. Yanınızda olamasam da kalbim sizinle. Uzakta ama hala bir Aslan olarak bu maçı takip edeceğim. Haydi Cimbom tarih yaz" notunu düştü.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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