Sneijder’den mesaj
SEZON başında Galatasaray'dan ayrılarak Fransa'nın Nice takımına transfer olan Sneijder derbiyi unutmadı. Hollandalı oyuncu sosyal medyadan, "Bir derbi daha. Yanınızda olamasam da kalbim sizinle. Uzakta ama hala bir Aslan olarak bu maçı takip edeceğim. Haydi Cimbom tarih yaz" notunu düştü.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Sneijder’den mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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