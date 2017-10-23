 Serdar Aziz bitiremedi – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Serdar Aziz bitiremedi

    Serdar Aziz bitiremedi
    MAÇIN tartışılan 2 pozisyonuna imza atan Galatasaraylı Serdar Aziz mücadeleyi tamamlayamadı. Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde yapılan faul ve ceza alanında topun eline çartığı pozisyonlarla maça damga vuran tecrübeli stoper, 19 dakikada sakatlanınca yerini Latovlevici'ye bıraktı.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:15
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