Serdar Aziz bitiremedi
MAÇIN tartışılan 2 pozisyonuna imza atan Galatasaraylı Serdar Aziz mücadeleyi tamamlayamadı. Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde yapılan faul ve ceza alanında topun eline çartığı pozisyonlarla maça damga vuran tecrübeli stoper, 19 dakikada sakatlanınca yerini Latovlevici'ye bıraktı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Toplam 11
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bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
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Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
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