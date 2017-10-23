O koreografiye tepki: "G.Saray diz çöken bir takım değil ki..."
Bu karşılaşmanın öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlarca hazırlanan koreografi çok konuşuldu. Söz konusu koreografiye bir yorum da deneyimli gazeteci Levent Tüzemen’den geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında sonucu merakla beklenen maçta Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.
Bu karşılaşmanın öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlarca hazırlanan koreografi çok konuşuldu. Söz konusu koreografiye bir yorum da deneyimli gazeteci Levent Tüzemen'den geldi.
Sylvester Stallone'nin hayat verdiği Rocky Balboa koreogrisi hakkında konuşan spor yazarı ve yorumcusu Tüzemen, "Ben anlamadım. Kötü sezonlarda bile kazanılmış kupalar var. Neden Rocky? Gerçekten anlamadım. İfadeden bir şey anlamadım. Galatasaray diz çöken bir takım değil ki. Galatasaray sahaya lider çıktı. Öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.
Bu karşılaşmanın öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlarca hazırlanan koreografi çok konuşuldu. Söz konusu koreografiye bir yorum da deneyimli gazeteci Levent Tüzemen'den geldi.
Sylvester Stallone'nin hayat verdiği Rocky Balboa koreogrisi hakkında konuşan spor yazarı ve yorumcusu Tüzemen, "Ben anlamadım. Kötü sezonlarda bile kazanılmış kupalar var. Neden Rocky? Gerçekten anlamadım. İfadeden bir şey anlamadım. Galatasaray diz çöken bir takım değil ki. Galatasaray sahaya lider çıktı. Öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
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Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
O koreografiye tepki: "G.Saray diz çöken bir takım değil ki..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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