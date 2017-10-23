 O koreografiye tepki: "G.Saray diz çöken bir takım değil ki..." – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    O koreografiye tepki: "G.Saray diz çöken bir takım değil ki..."

    O koreografiye tepki: "G.Saray diz çöken bir takım değil ki..."

    Bu karşılaşmanın öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlarca hazırlanan koreografi çok konuşuldu. Söz konusu koreografiye bir yorum da deneyimli gazeteci Levent Tüzemen’den geldi.

    Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında sonucu merakla beklenen maçta Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

    Bu karşılaşmanın öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlarca hazırlanan koreografi çok konuşuldu. Söz konusu koreografiye bir yorum da deneyimli gazeteci Levent Tüzemen'den geldi.

    Sylvester Stallone'nin hayat verdiği Rocky Balboa koreogrisi hakkında konuşan spor yazarı ve yorumcusu Tüzemen, "Ben anlamadım. Kötü sezonlarda bile kazanılmış kupalar var. Neden Rocky? Gerçekten anlamadım. İfadeden bir şey anlamadım. Galatasaray diz çöken bir takım değil ki. Galatasaray sahaya lider çıktı. Öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:35
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    O koreografiye tepki: "G.Saray diz çöken bir takım değil ki..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.