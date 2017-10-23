Kartlar adil mi?

CİMBOM'un tecrübeli file bekçisi Muslera F.Bahçe karşısında maça iyi başladıklarını, pozisyon bulduklarını hatta Gomis ile kaçırdıklarını hatırlatırken, Cüneyt Çakır'ın yönetimini eleştirdi. Uruguaylı kaleci, "Sarı kartlar var. Bunlar adil mi bakmak lazım. 10 kişi kaldık ve defans yaptık" dedi.