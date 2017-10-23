Kartlar adil mi?
CİMBOM'un tecrübeli file bekçisi Muslera F.Bahçe karşısında maça iyi başladıklarını, pozisyon bulduklarını hatta Gomis ile kaçırdıklarını hatırlatırken, Cüneyt Çakır'ın yönetimini eleştirdi. Uruguaylı kaleci, "Sarı kartlar var. Bunlar adil mi bakmak lazım. 10 kişi kaldık ve defans yaptık" dedi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
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