G.Saraylı 2 yıldız F.Bahçe'nin soyunma odasını ziyaret etti
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta kırmızı kart gören Belhanda ile maçın en çalışkan isimlerinden biri olan Gomis, son düdüğün ardından Fenerbahçe soyunma odasına gitti.
Belhanda, Fenerbahçe'de karşılaşmanın uzatma dakikalarında oyuna dahil olan vatandaşı Aatif Chahechouhe ile sohbet etti. Dostça görüntülerin yaşandığı sohbet sonrası Belhanda, Fenerbahçe soyunma odasından ayrıldı. Galatasaray'ın derbideki en çalışkan ismi olan Gomis de karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin soyunma odasına uğradı. Kendisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu söylediği Fenerbahçe'nin kalecisi Kameni'yi ziyaret eden Gomis, Kamerunlu futbolcuya formasını hediye etti.
KAMENI İLE GOMIS'İN DOSTLUĞU!
Derbi öncesi verdiği röportajda Kameni'nin kendisi için ne kadar önemli bir isim olduğunu anlatan Gomis, "Kameni'ye de saygım var. Ailemin hali vakti yerinde değildi, bana krampon almıştı. Profesyonel futbol 13-14 yaşında başlayan bir meslektir. Sadece A takım forması giymek sizi profesyonel yapmaz. Bir profesyonel gibi yaşamalısınız" demişti.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:51
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Derbide olay!
Toplam 20
Yorum
BEŞİKTAŞ yanlış düşünüyorsun konyaspor son iki kupa maçında sahaya indiği içine ağır ceza aldı ! ve yerinde bir cezaydı...
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
Toplam 8
Yorum
BU BU DERBİ DEĞİL DAHA ÇOK TIRAŞŞŞ KÖPÜĞÜ.
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Otur 0
Toplam 72
Yorum
Eflanili GS'ın hangi penaltısı?Denayer'in ceza alanında Jansen'i tabanla bozduğu pozisyon mu?Bilmediğiniz pozisyon icabı elle oynamalar penaltı değil
G.Saraylı 2 yıldız F.Bahçe'nin soyunma odasını ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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