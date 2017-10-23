Feghouli'den Çakır tepkisi
G.SARAY'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, beraberliği değerlendirdi. 27 yaşındaki sağ kanat, "Bugün çok iyi değildik. Hasan Ali'nin elle bir müdahalesi vardı, bence penaltıydı.Yan hakeme de çok yakındı. Kırmızı kartı çok iyi oynamaya başladığımız bölümde gördük. Bu bizi kötü etkiledi" diye konuştu.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
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Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Feghouli'den Çakır tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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