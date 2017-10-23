 Feghouli: Hakem kararları aleyhimize oldu! – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    : Hakem kararları aleyhimize oldu!

    <a href="/index/feghouli?id=f8dcb5a2-3bb8-4e50-a8df-db8eb2063c61" class="" rel="tag">Feghouli</a>: Hakem kararları aleyhimize oldu!

    Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Sofiane , sosyal medyadan Fenerbahçe derbisine ilişkin paylaştığı mesajda “Biz bu derbiyi kazanmak için çok çalıştık ve hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Ancak olaylara olumlu tarafından bakmak lazım, lider ve yenilmez olarak devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, dün akşam oynanan maçta evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Sofiane , sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Muhteşem atmosfer için taraftara teşekkür eden 'nin mesajı şu şekilde: "Ne yazık ki hakem kararları bizim aleyhimize oldu. Biz bu derbiyi kazanmak için çok çalıştık ve hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Ancak olaylara olumlu tarafından bakmak lazım, lider ve yenilmez olarak devam ediyoruz."

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:19
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