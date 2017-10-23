Feghouli: Hakem kararları aleyhimize oldu!
Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Sofiane Feghouli, sosyal medyadan Fenerbahçe derbisine ilişkin paylaştığı mesajda “Biz bu derbiyi kazanmak için çok çalıştık ve hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Ancak olaylara olumlu tarafından bakmak lazım, lider ve yenilmez olarak devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:19
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Yorum
öğretici yerdeki adamın pozisyonla alakası ne ? hasan ali yerde ve eliyle müdahale ediyor yüzde bin penaltı neto elini siper ediyor topa yüzde beşyüz
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Rıza Çalımbay: Panik yok, bu takım düzelecek!
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Yorum
Hüseyin Toker Rıza Sen her Çalıştırdığın Takımda bu sözleri sarf ediyorsun,Başarısız oluyorsun kovuluyorsun,Bu silogonu değiştir,BJK neden düzeltemedi,
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Hızını alamadı hakemi öptü!
Toplam 1
Yorum
gs21 sabahtan beri bu olayi yaziyorum. alin iste türk hakemliginin hali.oyuncu hakeme dokunamaz ama teknik direktör öpebiliyor VAY BE
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