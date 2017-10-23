Derbilerde Tudor'un yüzü gülmüyor
Süper Lig’de oynadığı son 8 derbide galibiyet alamayan sarı-kırmızılı takım, favori olarak çıktığı karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı
Sezona müthiş bir başlangıç yapan Galatasaray bir derbide daha hayal kırıklığı yaşattı. Sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan ve mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, taraftarının büyük desteğine rağmen gol atmak bir yana kalesinde büyük tehlikeler yaşadı. Üstüne bir de 73. dakikada Belhanda'nın ikinci sarıdan oyundan atılmasıyla bir kişi eksik duruma düştü. Maç başladığı gibi 0-0 sona ererken Galatasaray bir derbiden daha galibiyetle ayrılamayı başaradı ve hasreti 9'a (4 B, 5 M) çıktı.
En son Beşiktaş?
Geride kalan 2 sezonda derbi kazanamayan Galatasaray, bu sezonun ilk derbisinde de istediği sonucu alamadı. Sarı-kırmızılı takım, en son galibiyetini 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etmişti.
Tudor'la 4'te 0!
Galatasaray bir derbiden daha galibiyetle ayrılamazken İgor Tudor'un da kötü serisi devam etti. Hırvat hoca, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 4 derbide 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken hiç derbi sevinci yaşayamadı.
Savaş ÇORLU
En son Beşiktaş?
Geride kalan 2 sezonda derbi kazanamayan Galatasaray, bu sezonun ilk derbisinde de istediği sonucu alamadı. Sarı-kırmızılı takım, en son galibiyetini 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etmişti.
Tudor'la 4'te 0!
Galatasaray bir derbiden daha galibiyetle ayrılamazken İgor Tudor'un da kötü serisi devam etti. Hırvat hoca, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 4 derbide 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken hiç derbi sevinci yaşayamadı.
Savaş ÇORLU
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
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