 Derbide olay! – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Derbide olay!

    Derbide olay!

    - derbisinin ikinci yarısında yan hakem Tarık Ongun'a tribünlerden atılan yabancı madde isabet etti.

    Süper Lig'in 9. haftasında ile karşı karşıya geldi.

    0-0 devam eden karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray üst üste iki pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemleri devam kararı verince tribünler tepki gösterdi.

    Sahaya atılan yabancı maddeler yan hakem Tarık Ongun'a isabet etti. Ongun yere yığılınca oyun bir süre durdu. Ardından kaldığı yerden devam etti.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbide olay! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.