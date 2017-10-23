Derbide olay!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında yan hakem Tarık Ongun'a tribünlerden atılan yabancı madde isabet etti.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
0-0 devam eden karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray üst üste iki pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemleri devam kararı verince tribünler tepki gösterdi.
Sahaya atılan yabancı maddeler yan hakem Tarık Ongun'a isabet etti. Ongun yere yığılınca oyun bir süre durdu. Ardından kaldığı yerden devam etti.
0-0 devam eden karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray üst üste iki pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemleri devam kararı verince tribünler tepki gösterdi.
Sahaya atılan yabancı maddeler yan hakem Tarık Ongun'a isabet etti. Ongun yere yığılınca oyun bir süre durdu. Ardından kaldığı yerden devam etti.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
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Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
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bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
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Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
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