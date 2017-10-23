Derbide kırmızı kart!
Galatasaray'da Belhanda 73. dakikada kırmızı kart gördü, Sarı Kırmızılılar sahada 10 kişi kaldı.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 73. dakikasında ceza alanında Kameni ile ikili mücadeleye giren Belhanda, yerde kaldı ve penaltı bekledi. Cüneyt Çakır Belhanda'ya aldatmaya yönelik hareketten dolayı ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart gösterdi. Galatasaray, sahada 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın 73. dakikasında ceza alanında Kameni ile ikili mücadeleye giren Belhanda, yerde kaldı ve penaltı bekledi. Cüneyt Çakır Belhanda'ya aldatmaya yönelik hareketten dolayı ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart gösterdi. Galatasaray, sahada 10 kişi kaldı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
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