Derbi koreografisine soruşturma!
Galatasaray-Fenerbahçe maçının tepki çeken koreografisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı...
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:18
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Türk Telekom kapanabilir!
Toplam 34
Yorum
ARTIIK YETER SÜREKLİ DERBİLERDE FB NİN LEHİNE DİĞER TAKIMLARIN ALEYHİNE ÇALINAN ADALETSİZ YÖNETİMLERDEN BIKTIK.
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Tudor ve Kocaman'a teşekkür...
Toplam 9
Yorum
4 yıldız GS tamda ikinci yarıya iyi başlamıştı ,belhandaya kırmızı kart bence kolay çalındı net bir penaltı verilmedi HAKEM maçın önüne geçti .
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Türk Telekom kapanabilir!
Toplam 34
Yorum
ARTIK YETER İŞTE BU DURUMA HAKEMLER VE TFF SEBEP OLUYOR.ADAM GİBİ MAÇ YÖNETSELER ADİL OLSALAR O ZAMAN FUTBOLDA GELİŞİR.
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