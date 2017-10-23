Derbi koreografisine soruşturma!

Galatasaray-Fenerbahçe maçının tepki çeken koreografisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yapılan ve tepki çeken koreografi için Başbakan Binali Yıldırım tarafından soruşturma açılması talimatı verildi.