 Derbi koreografisine soruşturma! – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Derbi koreografisine soruşturma!

    Derbi koreografisine soruşturma!

    Galatasaray-Fenerbahçe maçının tepki çeken koreografisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı...

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yapılan ve tepki çeken koreografi için Başbakan Binali Yıldırım tarafından soruşturma açılması talimatı verildi.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:18
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