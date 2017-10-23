"Bir puan iyidir"

“Bu maçla ne şampiyon olduk, ne de şampiyonluğu kabettik. Tabii ki galip gelmek istiyorduk ama bir diğer taraftan 10 kişiyle 1 puanın kötü olduğunu düşünmüyorum

G.SARAY Teknik Direktörü Tudor, maça iyi başladıklarını belirtip, "Ancak 10 kişi kaldığımız için bizim adımıza iyi bir sonuç diyebiliriz" dedi. Tudor, öncelikle hakemle ilgili konuşmayacağını kaydederek, "Maça iyi başladık. Serdar'ın bir sakatlığı oldu. Maça bir şekilde hazırlanınca ve bunu değiştirince hazırlıksız yakalanıyorsunuz. İkinci yarı performansımız iyiydi. Rakibi zorluyorduk. Sonra Belhanda'nın atılması maçı etkiledi. Sonunda bakıldığında 0-0'lık bir skor ve 1 puan aldık. Lig çok uzun" diye konuştu. Tudor, karşılaşmadan 1 gün önce maç kadrosunun dışarıya sızmasıyla ilgili sorulan soruyla ilgili ise herhangi bir yorum yapmayacağını ifade etti.



Geçen sene kaybettik

Maçtan önce oyuncularıyla konuştuğunu sözlerine ekleyen Hırvat hoca, "Bu maçla ne şampiyon olacağız ne de şampiyonluğu kaybedeceğiz. Tabii ki kazanmak istiyorduk ama bir taraftan bakıldığında geçen sene bunun gibi maçlarda kaybetmiştik. 10 kişiyle 1 puanın kötü değil" diye konuştu.