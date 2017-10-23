 Bafetimbi bu kez boş geçti – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Bafetimbi bu kez boş geçti

    Bafetimbi bu kez boş geçti
    G.SARAY'ın usta golcüsü Bafetimbi Gomis, takımın ümidi olarak çıktığı derbide bekleneni veremedi. Mücadeenin başında önüne gelen topu ıskalayan sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon 3. kez bir lig maçını gol atamadan tamamladı. Gomis, "Tribünlerdeki atmosfer harikaydı. Daha önce böyle bir atmosfer görmedim. Gol olmaması oyunumuzu da etkiledi. Bazen iyi, bazen kötü oynayabiliriz" dedi.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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