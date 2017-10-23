Bafetimbi bu kez boş geçti
G.SARAY'ın usta golcüsü Bafetimbi Gomis, takımın ümidi olarak çıktığı derbide bekleneni veremedi. Mücadeenin başında önüne gelen topu ıskalayan sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon 3. kez bir lig maçını gol atamadan tamamladı. Gomis, "Tribünlerdeki atmosfer harikaydı. Daha önce böyle bir atmosfer görmedim. Gol olmaması oyunumuzu da etkiledi. Bazen iyi, bazen kötü oynayabiliriz" dedi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Bafetimbi bu kez boş geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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