3’lü defans

İGOR Tudor, Fenerbahçe karşısında takımını 3'lü savunmayla oynattı. Defans hattında Maicon, Serdar Aziz ve Jason Denayer görev yaptı. Mariano sağ bek gibi değil daha önde yer alarak, orta sahayı 5'ledi. Serdar sakatlanınca eskiye dönüldü.