3’lü defans
İGOR Tudor, Fenerbahçe karşısında takımını 3'lü savunmayla oynattı. Defans hattında Maicon, Serdar Aziz ve Jason Denayer görev yaptı. Mariano sağ bek gibi değil daha önde yer alarak, orta sahayı 5'ledi. Serdar sakatlanınca eskiye dönüldü.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
-
Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
-
Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
3’lü defans haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.