Tudor'dan sistem yanıtı!
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, derbi öncesi soruları yanıtladı.
Tudor, maçla ilgili olarak 'Arkadaşlarımdan bugüne kadar nasıl oynadıysalar aynılarını sahada uygulamalarını istedim' ifadelerini kullandı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:10
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Trabzonspor, Çorum Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 5
Yorum
Ts konya Bırakın çorumda sizi yensin garibanlar sevinsin
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Riekerink'ten derbi sözleri...
Toplam 2
Yorum
Riekerink Biz de seni özledik güzel insan
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Trabzon yönetiminden açıklama...
Toplam 14
Yorum
ERAY TS En ciddi hata Ersun oldu. İkincisi de Sosa. İstifa edenler ise kaçan korkaklar. Bir daha gelmesinler TS'ye.
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