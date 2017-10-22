 Tudor'dan sistem yanıtı! – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    'dan sistem yanıtı!

    Tudor'dan sistem yanıtı!

    Teknik Direktörü Igor , derbi öncesi soruları yanıtladı.

    Teknik Direktörü Igor , derbisi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Tudor, 'Taktikte değişiklik mi var?' biçimindeki soruya "Taktiğe fazla odaklanmıyorum. Futbolda sayılar önemli değil. Futbolda kazanma isteğiniz, arzunuz, nasıl futbol oynadığınız sayılardan daha önemli" diyerek yanıt verdi.

    Tudor, maçla ilgili olarak 'Arkadaşlarımdan bugüne kadar nasıl oynadıysalar aynılarını sahada uygulamalarını istedim' ifadelerini kullandı.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:10
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