Tudor'dan beraberlik yorumu
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
1 PUAN KÖTÜ DEĞİL
Maça bir sistemle hazırlandık, iyi de oynuyorduk. Serdar'ın sakatlığı her şeyi değiştirdi. İkinci yarı daha iyi oynadık, daha çok bastık. Kırmızı kartla tekrar sistem değişmek zorunda kaldı. 11-11 devam etseydik gol bulacağımıza emindim. Fenerbahçe iyi bir takım ve puan farkını korumayı başardık. 1 puan kötü değil.
HAKEM YORUMU
Hakem hakkında konuşmayacağım. Oyuna iyi başladık ve derbi taktiğimiz iyi görünüyordu. Bu zamana kadar oynadığımız 8 maçı da aynı şekilde oynamadık. Dikkatli seyrederseniz, görürsünüz. Ben, Cüneyt Çakır'a güveniyorum. Bir hata yaptıysa da bilerek yaptığını düşünmüyorum.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:30
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Trabzonspor'da toplu istifa
Toplam 22
Yorum
Elazığlı Adamlar istifa ederken bile ağlıyorlar ya diyecek pek bişey yok.
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Tudor'dan sistem yanıtı!
Toplam 1
Yorum
Veli Şimdiye kadar 4 lü defans la basarili olup 3lüye dönmek deliliktir.
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Boca’dan Medel’e yakın takip
Toplam 16
Yorum
thebarbaros hemen satılsın... hemen hemen... beşiktaş'ın daha dinamik ve genç futbolculara ihtiyacı var.
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