Tudor'dan beraberlik yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 0-0 biten Fenerbahçe maçı sonrası soruları yanıtladı.



1 PUAN KÖTÜ DEĞİL

Maça bir sistemle hazırlandık, iyi de oynuyorduk. Serdar'ın sakatlığı her şeyi değiştirdi. İkinci yarı daha iyi oynadık, daha çok bastık. Kırmızı kartla tekrar sistem değişmek zorunda kaldı. 11-11 devam etseydik gol bulacağımıza emindim. Fenerbahçe iyi bir takım ve puan farkını korumayı başardık. 1 puan kötü değil.



HAKEM YORUMU

Hakem hakkında konuşmayacağım. Oyuna iyi başladık ve derbi taktiğimiz iyi görünüyordu. Bu zamana kadar oynadığımız 8 maçı da aynı şekilde oynamadık. Dikkatli seyrederseniz, görürsünüz. Ben, Cüneyt Çakır'a güveniyorum. Bir hata yaptıysa da bilerek yaptığını düşünmüyorum.