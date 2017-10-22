 Serdar sınırda – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Serdar sınırda

    Serdar sınırda
    Sarı-kırmızılı takımda derbi maç öncesi Serdar Aziz, sarı kart sınırında bulunuyor. Başarılı futbolcu, Fenerbahçe maçında da sarı kart görmesi durumunda, Trabzonspor müsabakasında cezalı duruma düşecek
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:13
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