Saldırıya uğrayan Hakan derbide
Atiker Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi bir grup taraftar tarafından saldıraya uğrayan Hakan Karaoğlu Türk Telekom Stad'ında yerini aldı.
Galatasaray yönetimi, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Atkiker Konyaspor -Galatasaray maçından önce saldırıya uğrayan Hakan Karaoğlu'nu Fenerbahçe derbisinde misafir etti.
Geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor - Galatasaray maçından önce 4 Konyaspor taraftarı tarafından sıkıştırılıp darp edilen Hakan Karaoğlu'nun elindeki Galatasaray forması alınarak yakılmıştı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:17
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Bongonda tepkili
Toplam 5
Yorum
Sami Tekinoglu Bongonda Takimin en iyi oyunculardan biri. GS macina: Onur- Pereira, Ugur, Akbas, Onazi- Okay, Ömür, Olcay- Castillo, Bongonda, Rodallega!
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Durdurun dünyayı!
Toplam 7
Yorum
Sckn39 Bu macin keyfini cikaralim. Once 1-0 olsun bizim olsun. Sonra daha fazlasida olursa hayir demeyiz. Haydi cim bomum. Goster kendini....
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F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!
Toplam 1
Yorum
qwe korkunun ecele faydası yok dirar
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