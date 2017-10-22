 Rekor Şeren’de – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Rekor Şeren’de

    Rekor Şeren’de
    G.Saray maçlarında en çok oynama rekoru merhum Turgay Şeren'e ait. G.Saray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, F.Bahçe'ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez koruyarak rekora imza attı.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:36
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