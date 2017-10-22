Rekor kırılan maçta Tottenham galip
Wembley Stadı'nda 80 bin 827 kişinin izlediği ve İngiltere Premier Lig'in seyirci rekorunun kırıldığı maçta Tottenham, evinde Liverpool'u 4-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in seyirci rekorunun kırıldığı maçta Tottenham, sahasında Liverpool'u 4-1 yendi.
Tottenham ile Liverpool'un Wembley Stadı'nda karşılaştığı ve 80 bin 827 kişinin izlediği 9. hafta maçında, Premier Lig'in seyirci rekoru kırıldı.
Karşılaşmada ev sahibi takıma 4-1'lik galibiyeti getiren golleri, 4 ve 56. dakikalarda Harry Kane, 12. dakikada Son Heung-min, 45. dakikada Dele Alli attı. Liverpool'un tek golü, 24. dakikada Mohamed Salah'tan geldi.
Bu sezon 9 maçta 8 gole ulaşan Kane, 88. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan alındı.
Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Tottenham, 20 puanla 3. sırada yer aldı. Üç maçtır kazanamayan Liverpool ise 13 puanla 9. sırada kaldı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:38
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Trabzonspor'da toplu istifa
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Elazığlı Adamlar istifa ederken bile ağlıyorlar ya diyecek pek bişey yok.
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Tudor'dan sistem yanıtı!
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Veli Şimdiye kadar 4 lü defans la basarili olup 3lüye dönmek deliliktir.
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Boca’dan Medel’e yakın takip
Toplam 16
Yorum
thebarbaros hemen satılsın... hemen hemen... beşiktaş'ın daha dinamik ve genç futbolculara ihtiyacı var.
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