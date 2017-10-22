Rakamlar seni söyler
Sarı-kırmızılılar; şut, pas, gol, oyunu rakip alana yıkma gibi kulvarlarda Fener’in oldukça önünde Rakamların söylediği şey gayet açık: Aslan öne geçerse maçı vermez, Kanarya ise çeviremez
Aslan hem yenilmiyor, hem yenik oynamıyor
HENÜZ yenilgi görmeyen Galatasaray, bu sezon toplam 720 dakikalık zaman süresinde sadece 59 dakika yenik durumda kaldı. Yani tüm maçların ortalamasında 49.9 galip, 32.8 berabere, 7.4 dakika mağlup oynadı. F.Bahçe ise 180 dakika mağlup oynadı. Ortalama 33.6 galip, 33.9 berabere ve 22.5 dakikayı yenik geçirdi.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:20
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 18
Yorum
Fb Volkan sen artık bizimle olma lütfen sen git arkadaşlarımla okey oyna kahvede
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Trabzonspor'da toplu istifa
Toplam 7
Yorum
Adana 61 Bence protestoya iş çözülmez daha daha kaos olur futbolcuların sırtını sivazlayıp moral verelim yönetime de destek çıkalım
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Trabzonspor erken seçime mi gidiyor? Divan başkanı açıkladı
Toplam 2
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ff batırdılar kulübü baktılar yol iyi değil kaçalım hesabı yediğiniz haltların parasını verin gidin hiç olmazzsa
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