Rakamlar seni söyler

Sarı-kırmızılılar; şut, pas, gol, oyunu rakip alana yıkma gibi kulvarlarda Fener’in oldukça önünde Rakamların söylediği şey gayet açık: Aslan öne geçerse maçı vermez, Kanarya ise çeviremez

SÜPER Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda ezeli rakiplerine 8 puan fark atan Galatasaray, zorlu derbi öncesinde istatistiklerde de Fenerbahçe'ye fark atmış durumda. Oyunu rakip saha ve ceza alanına yıkma konusunda sarı-lacivertlilere fark atan Aslan; gol pozisyonu, isabetli şut, topla oynama ve pas gibi kulvarlarda da daha etkili olan taraf. hem atar hem tutar İlginç istatistiklerden biri de sarı-kırmızılıların öne geçtiği maçları kaybetmemesi, Fener'in ise geriye düştüğünde kazanamaması. Ayrıca Galatasaray, ligde gösterdiği performansla sadece puan olarak değil, attığı gol sayısı (20) ve kalesini kapatma (6) konusunda da zirvede. İşte müthiş derbi öncesi takımların 8 maçlık rakamsal değerleri:



Aslan hem yenilmiyor, hem yenik oynamıyor

HENÜZ yenilgi görmeyen Galatasaray, bu sezon toplam 720 dakikalık zaman süresinde sadece 59 dakika yenik durumda kaldı. Yani tüm maçların ortalamasında 49.9 galip, 32.8 berabere, 7.4 dakika mağlup oynadı. F.Bahçe ise 180 dakika mağlup oynadı. Ortalama 33.6 galip, 33.9 berabere ve 22.5 dakikayı yenik geçirdi.