Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. TT Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısında penaltı tartışması yaşandı. Galatasaray ceza alanında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Serdar Aziz'in koluna çarptı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi, hakem Cüneyt Çakır ise pozisyonda devam kararı verdi.



Görüntülerde topun Serdar Aziz'in koluna çarptığı net biçimde fark edilse de bu çarpmanın penaltı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışmalara yol açtı.



İŞTE O GÖRÜNTÜ









Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.