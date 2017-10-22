Penaltı tartışması!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması yaşandı.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. TT Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısında penaltı tartışması yaşandı. Galatasaray ceza alanında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Serdar Aziz'in koluna çarptı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi, hakem Cüneyt Çakır ise pozisyonda devam kararı verdi.
Görüntülerde topun Serdar Aziz'in koluna çarptığı net biçimde fark edilse de bu çarpmanın penaltı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışmalara yol açtı.
İŞTE O GÖRÜNTÜ
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:12
-
Trabzonspor'da toplu istifa
Toplam 22
Yorum
Elazığlı Adamlar istifa ederken bile ağlıyorlar ya diyecek pek bişey yok.
-
Tudor'dan sistem yanıtı!
Toplam 1
Yorum
Veli Şimdiye kadar 4 lü defans la basarili olup 3lüye dönmek deliliktir.
-
Boca’dan Medel’e yakın takip
Toplam 16
Yorum
thebarbaros hemen satılsın... hemen hemen... beşiktaş'ın daha dinamik ve genç futbolculara ihtiyacı var.
Penaltı tartışması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.