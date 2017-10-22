 Pazar şenliği – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Pazar şenliği

    Pazar şenliği

    Derbi günü geldi çattı. İki ezeli rakip ve saat 19.30’da karşı karşıya gelecek. Sonucu merakla beklenen zorlu karşılaşmada Cüneyt Çakır görev yapacak. Tribünler tamamen dolu olacak.

    Nefesler tutuldu... Günlerdir konuşulan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi bugün Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Saat 19.30'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Zorlu karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken bugün tribünlerde 50 bin taraftarın olması ve sezonun seyirci rekorunun kırılması bekleniyor. Derbilerdeki tribün şovlarıyla dikkat çeken ultrAslan'ın bugünkü maç için de özel bir hazırlık yaptığı ve dev bir koreografi hazırladığı belirtiliyor.

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    GALİBİYETE HASRET
    Kuşkusuz maç iki takım için de çok önemli ama sahasında olması itibarıyla Galatasaray açısından biraz daha değerli... Sarı-kırmızılılar, bugünkü maçtan da galibiyetle ayrılarak hem başarılı performansını sürdürmek hem de iki yıllık derbi hasretine son vermek istiyor. Cimbom ligde oynadığı son 7 derbide 4 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Ayrıca geldiği günden bu yana henüz Galatasaray'ın başında derbi kazanamayan İgor Tudor için de ayrı bir önemi bulunuyor.

    ile , Süper Lig'de tarihte 386. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 385 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi.

    İki ezeli rakip, 60. sezonu oynanan lig tarihinde 120 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu.

    G.saray, ligdeki son 12 maçında da yenilgi yüzü görmedi. Ligdeki son mağlubiyetini, Kasımpaşa karşısında alan Cimbom, 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik derbide hava sıcaklığı 20 derece olacak. Açık ve güneşli bir hava beklenirken karşılaşma saatinde nem oranı ise yüzde 66 olacak.

    Savaş ÇORLU
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:57
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