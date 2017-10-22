Bu karşılaşmanın öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlarca hazırlanan koreografi çok konuşuldu. Söz konusu koreografiye bir yorum da deneyimli gazeteci Levent Tüzemen’den geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında sonucu merakla beklenen maçta Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.



Bu karşılaşmanın öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlarca hazırlanan koreografi çok konuşuldu. Söz konusu koreografiye bir yorum da deneyimli gazeteci Levent Tüzemen'den geldi.



Sylvester Stallone'nin hayat verdiği Rocky Balboa koreogrisi hakkında konuşan spor yazarı ve yorumcusu Tüzemen, "Ben anlamadım. Kötü sezonlarda bile kazanılmış kupalar var. Neden Rocky? Gerçekten anlamadım. İfadeden bir şey anlamadım. Galatasaray diz çöken bir takım değil ki. Galatasaray sahaya lider çıktı. Öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.