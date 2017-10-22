O koreografiye tepki: "G.Saray diz çöken bir takım değil ki..."
Bu karşılaşmanın öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlarca hazırlanan koreografi çok konuşuldu. Söz konusu koreografiye bir yorum da deneyimli gazeteci Levent Tüzemen’den geldi.
Bu karşılaşmanın öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlarca hazırlanan koreografi çok konuşuldu. Söz konusu koreografiye bir yorum da deneyimli gazeteci Levent Tüzemen'den geldi.
Sylvester Stallone'nin hayat verdiği Rocky Balboa koreogrisi hakkında konuşan spor yazarı ve yorumcusu Tüzemen, "Ben anlamadım. Kötü sezonlarda bile kazanılmış kupalar var. Neden Rocky? Gerçekten anlamadım. İfadeden bir şey anlamadım. Galatasaray diz çöken bir takım değil ki. Galatasaray sahaya lider çıktı. Öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:17
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Aykut Kocaman: Çakır'ın bir takımı öne çıkarma niyeti yoktu
Toplam 3
Yorum
dogrucu bence iyi yonetti.baska bir hakemle bu mac bitmeye bilirdi.
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Aykut Kocaman: Çakır'ın bir takımı öne çıkarma niyeti yoktu
Toplam 3
Yorum
gezgin takımının kaleyi bulan bir şutu bile yok
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Aykut Kocaman: Çakır'ın bir takımı öne çıkarma niyeti yoktu
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ sen nasıl birşey oldun böyle aykut hoca o hakem olanları verse maçın hakkı net 2-1 gs nin bir bjk li olarak söylüyorum AYIPTIR !
O koreografiye tepki: "G.Saray diz çöken bir takım değil ki..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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