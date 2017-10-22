 İlk 20 dakikada maçı koparacak – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    İlk 20 dakikada maçı koparacak

    İlk 20 dakikada maçı koparacak
    Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları detaylı olarak inceleyen Tudor, sarı-lacivertli ekibin eksik yönlerini belirlemiş durumda... Bu sezon ligde çıktığı 8 maçta 12 gol yiyen Fenerbahçe defansının açıklarını tespit eden Hırvat hoca, müthiş bir baskı ile maça başlamayı planlıyor ve ilk 20 dakikada işi bitirmek istiyor.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:09
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