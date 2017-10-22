İlk 20 dakikada maçı koparacak

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları detaylı olarak inceleyen Tudor, sarı-lacivertli ekibin eksik yönlerini belirlemiş durumda... Bu sezon ligde çıktığı 8 maçta 12 gol yiyen Fenerbahçe defansının açıklarını tespit eden Hırvat hoca, müthiş bir baskı ile maça başlamayı planlıyor ve ilk 20 dakikada işi bitirmek istiyor.