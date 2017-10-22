 G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!

    G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!

    Galatasaray, derbiye saatler kala resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

    Derbiye özel hazırlanan videoda Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluk görüntüleriyle başlıyor ve Volkan Demirel'in üzüldüğü anlara yer veriliyor.

    Galatasaray'ın bu paylaşımı sarı kırmızılı taraftarın yoğun ilgisini çekti.

    İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 07:34
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