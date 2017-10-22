G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
Galatasaray, derbiye saatler kala resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Derbiye özel hazırlanan videoda Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluk görüntüleriyle başlıyor ve Volkan Demirel'in üzüldüğü anlara yer veriliyor.
Galatasaray'ın bu paylaşımı sarı kırmızılı taraftarın yoğun ilgisini çekti.
İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;
???????? #BugünGünlerdenGalatasaray #ŞampiyonlukYolunda #Hedef21 #GSvFB ???? pic.twitter.com/HvWYtvi4pr— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 21 Ekim 2017
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 07:34
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Toplam 1
Yorum
meD sat sat sat hemen sat
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Toplam 4
Yorum
e.tosun rodelegada,n doye de bu takımın topçusu değil.santraforsuz oynamalıyız.geçen yılki çıkış öyle olmuştu.
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Toplam 14
Yorum
e.tosun burak ,olcay ,sosa çok kötüler bu ara.zaten iyi olsalar her şey çok farklı olurdu.formayı haketmiyorlar,düzelsinler ondan sonra.
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