Gerçek G.Saraylı olacak mı?
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:11
-
"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 18
Yorum
Fb Volkan sen artık bizimle olma lütfen sen git arkadaşlarımla okey oyna kahvede
-
Trabzonspor'da toplu istifa
Toplam 7
Yorum
Adana 61 Bence protestoya iş çözülmez daha daha kaos olur futbolcuların sırtını sivazlayıp moral verelim yönetime de destek çıkalım
-
Trabzonspor erken seçime mi gidiyor? Divan başkanı açıkladı
Toplam 2
Yorum
ff batırdılar kulübü baktılar yol iyi değil kaçalım hesabı yediğiniz haltların parasını verin gidin hiç olmazzsa
Gerçek G.Saraylı olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.