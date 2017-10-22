Gerçek G.Saraylı olacak mı?

Derbide gözler en çok da bu sezon 8 maçta attığı 9 golle büyük bir çıkışa imza atan Bafetimbi Gomis'te olacak. Taraftarlara kendisini çok sevdiren Fransız yıldız, ilk derbisinde Fenerbahçe filelerini havalandırmayı çok istiyor. Hafta boyunca özel çalışmalarla maça hazırlanan ve konsantrasyonu bozulmaması için hiçbir yere konuşmayan Gomis'in gol atıp "Gerçek Galatasaraylı" unvanını almayı çok istediği ifade edildi.