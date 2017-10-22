 Galatasaraylı taraftarların Gomis sevgisi – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Galatasaraylı taraftarların Gomis sevgisi

    Galatasaraylı taraftarların Gomis sevgisi

    Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlar, Taksim Meydanı'nda renkli görüntüler oluştururken, bir taraftarın kendini sarı-kırmızılı golcü Gomis'e benzetmesi büyük ilgi çekti.

    Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Taksim Meydanı'nda toplanmaya başladı. Bir taraftarın kendisini Galatasaraylı golcü Bafetimbi Gomis'e benzetmesi meydanda bulunan vatandaşların ve taraftarların yoğun ilgisini çekti. Kendisini Gomis'e benzeten taraftarı gören taraftarlar, bol bol fotoğraf çektirdi.



    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:29
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