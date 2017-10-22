Galatasaraylı taraftarların Gomis sevgisi
Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlar, Taksim Meydanı'nda renkli görüntüler oluştururken, bir taraftarın kendini sarı-kırmızılı golcü Gomis'e benzetmesi büyük ilgi çekti.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:29
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Bongonda tepkili
Toplam 5
Yorum
Sami Tekinoglu Bongonda Takimin en iyi oyunculardan biri. GS macina: Onur- Pereira, Ugur, Akbas, Onazi- Okay, Ömür, Olcay- Castillo, Bongonda, Rodallega!
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Durdurun dünyayı!
Toplam 7
Yorum
Sckn39 Bu macin keyfini cikaralim. Once 1-0 olsun bizim olsun. Sonra daha fazlasida olursa hayir demeyiz. Haydi cim bomum. Goster kendini....
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F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!
Toplam 1
Yorum
qwe korkunun ecele faydası yok dirar
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