Galatasaray'ın derbi galibiyeti hasreti sürüyor

Taraftarı önünde rakibini yenerek zirvede yerini daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Belhanda'nın kırmızı kart görmesiyle son bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldığı maçta 1 puanla yetindi.

Ligde namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takım, 9. hafta sonunda puanını 23'e çıkardı.

- Derbilerde yüzü gülmedi

Geride kalan 2 sezonda hiç derbi müsabakası kazanamayan Galatasaray, bu sezonun ilk derbisinde de istediği sonucu alamadı.

Üst üste 9. derbisinde galibiyete ulaşamayarak kötü bir seri elde eden sarı-kırmızılı takım, 5 yenilgi ve 4 beraberlik elde edebildi.

Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde eden Galatasaray'ın son 9 derbi müsabakasındaki karnesi şöyle oldu:

Sezon Organizasyon Rakip Skor 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1 Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş 0-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2 Süper Lig Beşiktaş 0-1 Süper Lig Fenerbahçe 0-1 2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

- Yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisini beraberlikle tamamlayarak Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet ve 2 beraberlikle rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Geride kalan sezonun son 4 maçını da kazanan Galatasaray, bu sezonki 9 karşılaşmada ise 7 galibiyet ile 2 beraberlik aldı.

- Serdar Aziz 19 dakika oyunda kaldı

Sarı-kırmızılı futbolcu Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Girdiği bir ikili mücadele sonrası yerde kalan Serdar Aziz, belinden sakatlık yaşarken, 19. dakikada yerini Latovlevici'ye bıraktı.

- Belhanda kırmızı kart gördü

Galatasaraylı oyuncu Younes Belhanda, çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Müsabakanın 34. dakikasında topa yumruk vurarak tepki göstermesi nedeniye sarı kart alan Belhanda, 73. dakikada ise ceza sahası içinde yerde kalması sonrası hakemi yanıltmaya yönelik hareket gerekçesiyle ikinci sarı kartını gördü ve saha dışına gönderildi.

Takımının önemli bir süreyi 10 kişi oynamasına neden olan Belhanda, ligin 10. haftasındaki Trabzonspor maçında oynama şansını da kaybetti.

- Taraftar sayısı 50 bini geçti

Derbi karşılaşmasında taraftar sayısı 50 binin üzerine çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, müsabakayı izleyen futbolsever sayısının 50 bin 291 olduğu duyuruldu.

Öte yandan, taraftar sayısında ulaşılan bu rakam, son 4 yılın rekoru olarak gösterilirken, Türk Telekom Arena'da ulaşılan en yüksek 4. seyirci sayısı olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçtaki 51 bin 567 seyirci sayısı stat rekoru olurken, onu 2012-2013 sezonunda Schalte 04'le oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçını takip eden 50 bin 750 taraftar sayısı ve 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'la yapılan derbideki 50 bin 463 izleyici sayısı takip etti.

- Su şişesi Ayhan Akman'a isabet etti

Karşılaşmanın bitiminin ardından soyunma odasına yönelen hakemlere tribünden atılan pet şişe, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman'a geldi.

Tribünden atılan pet şişe, hakem üçlüsüyle birlikte tünele yürüyen Ayhan Akman'ın karnına isabet etti.

Bir süre acıyla karnını tutan Ayhan Akman, daha sonra soyunma odasına gitti.