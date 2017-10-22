 Galatasaray'dan sert açıklama: Çakır... – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    'dan sert açıklama: Çakır...

    Galatasaray'dan sert açıklama: Çakır...

    Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Fenerbahçe derbisi sonrası 'ı hedef aldı.

    Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, A Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe derbisinin hakemi 'ı eleştiren Aküzüm sert ifadeler kullandı.

    İşte o ifadeler:

    Taraftarı yanlış kararlarla tahrik edip üstüne bedel ödetmeye çalışıyorlar. Böyle bir hakem faciasını biz kabul etmiyoruz Cüneyt Çakır Galatasaray'ın 3 puanını elinden aldı
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:55
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