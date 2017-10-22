Galatasaray'dan sert açıklama: Çakır...
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Fenerbahçe derbisi sonrası Cüneyt Çakır'ı hedef aldı.
İşte o ifadeler:
Taraftarı yanlış kararlarla tahrik edip üstüne bedel ödetmeye çalışıyorlar. Böyle bir hakem faciasını biz kabul etmiyoruz Cüneyt Çakır Galatasaray'ın 3 puanını elinden aldı
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:55
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Toplam 22
Yorum
Elazığlı Adamlar istifa ederken bile ağlıyorlar ya diyecek pek bişey yok.
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Toplam 1
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Veli Şimdiye kadar 4 lü defans la basarili olup 3lüye dönmek deliliktir.
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Toplam 16
Yorum
thebarbaros hemen satılsın... hemen hemen... beşiktaş'ın daha dinamik ve genç futbolculara ihtiyacı var.
Galatasaray'dan sert açıklama: Çakır... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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