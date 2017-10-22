Galatasaray taraftarından derbide Rocky koreografisi
Galatasaraylı taraftarlar tribünlerinde müthiş Rocky koreografisi.
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde merak edilen konuların birisi de tribün şovları. Sarı kırmızıı taraftarlar ultrAslan'ın Fenerbahçe derbisinde koreografi yapıp yapmayacağını merak ediyordu.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçına özel Rocky Balboa koreografisi hazırladı.
Koreografide Rocky'nin fotoğraflarının arkasında nakavt olmuş Aykut Kocaman ve Şenol Güneş figürleri bulunurken, "SİZ DİZ ÇÖKTÜĞÜNÜZ İÇİN ONLAR BÜYÜK GÖRÜNÜYOR" ifadeleri kullanıldı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:33
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Trabzonspor, Çorum Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 5
Yorum
Ts konya Bırakın çorumda sizi yensin garibanlar sevinsin
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Riekerink'ten derbi sözleri...
Toplam 2
Yorum
Riekerink Biz de seni özledik güzel insan
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Trabzon yönetiminden açıklama...
Toplam 14
Yorum
ERAY TS En ciddi hata Ersun oldu. İkincisi de Sosa. İstifa edenler ise kaçan korkaklar. Bir daha gelmesinler TS'ye.
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