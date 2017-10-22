Galatasaray taraftarından derbide Rocky koreografisi

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde merak edilen konuların birisi de tribün şovları. Sarı kırmızıı taraftarlar ultrAslan'ın Fenerbahçe derbisinde koreografi yapıp yapmayacağını merak ediyordu.



Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçına özel Rocky Balboa koreografisi hazırladı.



Koreografide Rocky'nin fotoğraflarının arkasında nakavt olmuş Aykut Kocaman ve Şenol Güneş figürleri bulunurken, "SİZ DİZ ÇÖKTÜĞÜNÜZ İÇİN ONLAR BÜYÜK GÖRÜNÜYOR" ifadeleri kullanıldı.







