 Galatasaray taraftarından derbide Rocky koreografisi – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Galatasaray taraftarından derbide Rocky koreografisi

    Galatasaray taraftarından derbide Rocky koreografisi

    Galatasaraylı taraftarlar tribünlerinde müthiş Rocky koreografisi.

    Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde merak edilen konuların birisi de tribün şovları. Sarı kırmızıı taraftarlar ultrAslan'ın Fenerbahçe derbisinde koreografi yapıp yapmayacağını merak ediyordu.

    Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçına özel Rocky Balboa koreografisi hazırladı.

    Koreografide Rocky'nin fotoğraflarının arkasında nakavt olmuş Aykut Kocaman ve Şenol Güneş figürleri bulunurken, "SİZ DİZ ÇÖKTÜĞÜNÜZ İÇİN ONLAR BÜYÜK GÖRÜNÜYOR" ifadeleri kullanıldı.



    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:33
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