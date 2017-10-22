Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Ligde bu sezon hiç yenilmeyen sarı-kırmızılılar, 4. haftada deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında berabere kalarak puan kaybetmişti. Aslan, o haftadan sonra oynadığı Kasımpaşa, Bursaspor, Karabükspor ve Konyaspor müsabakalarından galip ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşılaşmasından aldığı beraberlikle 4 hafta sonra puan kaybetmiş oldu.

