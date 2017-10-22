Galatasaray, 4 hafta sonra puan kaybetti
Galatasaray, Fenerbahçe beraberliği ile Süper Lig’de 4 hafta sonra puan kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Ligde bu sezon hiç yenilmeyen sarı-kırmızılılar, 4. haftada deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında berabere kalarak puan kaybetmişti. Aslan, o haftadan sonra oynadığı Kasımpaşa, Bursaspor, Karabükspor ve Konyaspor müsabakalarından galip ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşılaşmasından aldığı beraberlikle 4 hafta sonra puan kaybetmiş oldu.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:04
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Trabzonspor'da toplu istifa
Toplam 22
Yorum
Elazığlı Adamlar istifa ederken bile ağlıyorlar ya diyecek pek bişey yok.
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Tudor'dan sistem yanıtı!
Toplam 1
Yorum
Veli Şimdiye kadar 4 lü defans la basarili olup 3lüye dönmek deliliktir.
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Boca’dan Medel’e yakın takip
Toplam 16
Yorum
thebarbaros hemen satılsın... hemen hemen... beşiktaş'ın daha dinamik ve genç futbolculara ihtiyacı var.
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