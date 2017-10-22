Fenerbahçe taraftarına hoparlörlü önlem!

Türk Telekom Stadyumu'nda geçtiğimiz haftalarda sahaya dönük olan hoparlör, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde tam tersi istikamete çevrilerek rakip takım tribününe doğru yönlendirildi.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan derbi maç öncesinde Galatasaray'dan hoparlör hamlesi geldi. Geçtiğimiz haftalarda oynanan karşılaşmalarda sahaya doğru dönük olan dev hoparlör, Fenerbahçe mücadelesi öncesinde tam tersi istikamete çevrildi. Fenerbahçe taraftarının bulunduğu tribüne doğru çevrilen hoparlör nedeniyle, Fenerbahçe taraftarının karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlar güçlükle duyuldu.

