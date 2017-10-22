Feghouli'den Çüneyt Çakır'a sitem
Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulunan Feghouli maçın hakemi Cüneyt Çakır'a sitemde bulundu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sarı Kırmızılı futbolculardan Feghouli ve kaptan Muslera karşılaşmanın hakemi Çüneyt Çakır'ı eleştirdiler. Hasan Ali Kaldırım ile yaşanan tartışmalı pozisyonun penaltı olduğunu belirten Feghouli "Çok ufak detaylar yüzünden berabere kaldık. Daha iyisi olabilirdi. Pozisyon penaltıydı. Yan hakeme de çok yakındı. Maç içerisinde insan hataları olabiliyor.Kırmızı kartı en iyi olduğumuz dakikalarda gördük. Kalan dakikaları kapalı oynamak zorunda kaldık." şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın kaptanı Muslera ise " Bakıldığı zaman maça iyi başladık, Ndiaye ve Fernado ile pozisyon da bulduk, Gomis ile kaçırdığımız goller de var. Sarı kartlar var, bunlar adil mi bakmak lazım.Çok pozisyon bulduk, baskıları doğru yerde yaptık. Fenerbahçe'ye karşı 10 kişi kaldık defans yapmak zorunda kaldık'' diye konuştu.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:24
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thebarbaros hemen satılsın... hemen hemen... beşiktaş'ın daha dinamik ve genç futbolculara ihtiyacı var.
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