Farkı unutun

G.Saray'da teknik heyet hafta boyu özel görüşmeler yapıp mental olarak oyuncuları derbiye hazırladı. Alınan başarılı sonuçlar ve 8 puanlık farkın bir rehavet yaratmaması için çalışan Tudor ve ekibine takım kaptanları da yardım ediyor. Selçuk, Muslera ve Gomis tam konsantrasyonla derbiye çıkılması için arkadaşları ile birebir konuşmalar yaptılar.