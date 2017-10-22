 Farkı unutun – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Farkı unutun

    Farkı unutun
    G.Saray'da teknik heyet hafta boyu özel görüşmeler yapıp mental olarak oyuncuları derbiye hazırladı. Alınan başarılı sonuçlar ve 8 puanlık farkın bir rehavet yaratmaması için çalışan Tudor ve ekibine takım kaptanları da yardım ediyor. Selçuk, Muslera ve Gomis tam konsantrasyonla derbiye çıkılması için arkadaşları ile birebir konuşmalar yaptılar.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:16
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