 Durdurun dünyayı! – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Durdurun dünyayı!

    Durdurun dünyayı!

    Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da derbisi! Saatler 19.30’u gösterdiğinde zaman duracak! G.Saray’la F.Bahçe’nin Türk Telekom Stadı’ndaki dev mücadelesi nefesleri kesecek

    5 kıtada gözler Seyrantepe'deki heyecan fırtınasında olacak. Rekor sayıda ve tarihte ilk olmak üzere tam 96 ülkenin televizyonu, 900 milyon liralık Galatasaray-Fenerbahçe derbisini naklen ekrana getirecek.

    2 DEVİN DE HEDEFİ ZAFER
    DERBİLERİN derbisinde iki dev de galibiyete kilitlendi. G.Saray, ezeli rakibinin 11 puan önüne geçme fırsatını zafere çevirmek isterken, farkı 5'e düşürmeyi hedefleyen F.Bahçe de planlarını 'zafer' üzerine kurdu. Yenilgisiz Aslan'ın en büyük kozu 50 bin taraftarı. Dev maçta Kanarya ise derbilerdeki üstün performansına güveniyor.

    *G.SARAY, ligde 8 maçın 7'sini kazanıp 1'inde berabere kaldı. Son 4 mücadelesini de kayıpsız geçen liderin sahasındaki galibiyet serisi ise 6 maç.

    *108 yıllık ezeli rekabette galibiyet sayısında 146-123 üstün olan Fenerbahçe, karşısında son 5 derbide 3 galibiyet alıp, 2 beraberlik elde etti.

    SAAT: 19.30
    STAT: Türk Telekom
    HAKEM: Cüneyt Çakır
    YAYIN: beIN SPORTS

    GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ İÇİN TIKLAYIN!

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ İÇİN TIKLAYIN!
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Durdurun dünyayı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.