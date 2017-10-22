Durdurun dünyayı!
Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da derbisi! Saatler 19.30’u gösterdiğinde zaman duracak! G.Saray’la F.Bahçe’nin Türk Telekom Stadı’ndaki dev mücadelesi nefesleri kesecek
2 DEVİN DE HEDEFİ ZAFER
DERBİLERİN derbisinde iki dev de galibiyete kilitlendi. G.Saray, ezeli rakibinin 11 puan önüne geçme fırsatını zafere çevirmek isterken, farkı 5'e düşürmeyi hedefleyen F.Bahçe de planlarını 'zafer' üzerine kurdu. Yenilgisiz Aslan'ın en büyük kozu 50 bin taraftarı. Dev maçta Kanarya ise derbilerdeki üstün performansına güveniyor.
*G.SARAY, ligde 8 maçın 7'sini kazanıp 1'inde berabere kaldı. Son 4 mücadelesini de kayıpsız geçen liderin sahasındaki galibiyet serisi ise 6 maç.
*108 yıllık ezeli rekabette galibiyet sayısında 146-123 üstün olan Fenerbahçe, Galatasaray karşısında son 5 derbide 3 galibiyet alıp, 2 beraberlik elde etti.
SAAT: 19.30
STAT: Türk Telekom
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN SPORTS
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- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:57
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