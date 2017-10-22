 Drogba derbiyi unutmadı! – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Drogba derbiyi unutmadı!

    Drogba derbiyi unutmadı!

    Bir dönem Galatasaray forması giyen efsane futbolcu Didier Drogba, Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya hesabı üzerinden eski takımına destek oldu.

    Yaklaşık iki sezon boyunca sarı kırmızılı formayı terleten Fildişili yıldız oyuncu Didier Drogba, derbiyi unutmadı. Sosyal medya hesabından eski takımına destek olan Drogba; "Dünyanın öbür ucunda bile olsam Aslanın KÜKREME sesini ayaklarımda hissediyorum" dedi.

    Ayrıca yıldız futbolcu eski takımı olan Marsilya'ya da PSG karşısında başarılar diledi.

    İşte Drogba'nın o paylaşımı;

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:24
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