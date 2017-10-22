Drogba derbiyi unutmadı!
Bir dönem Galatasaray forması giyen efsane futbolcu Didier Drogba, Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya hesabı üzerinden eski takımına destek oldu.
Yaklaşık iki sezon boyunca sarı kırmızılı formayı terleten Fildişili yıldız oyuncu Didier Drogba, derbiyi unutmadı. Sosyal medya hesabından eski takımına destek olan Drogba; "Dünyanın öbür ucunda bile olsam Aslanın KÜKREME sesini ayaklarımda hissediyorum" dedi.
Ayrıca yıldız futbolcu eski takımı olan Marsilya'ya da PSG karşısında başarılar diledi.
İşte Drogba'nın o paylaşımı;
Deux des plus beaux stades au monde, deux des plus grands club d'Europe, deux derbys légendaires, mais un seul pronostic en temps que fan des deux équipes, la victoire force à vous @olympiquedemarseille @galatasaray Two of the best stadiums in the world, Two of the best clubs in the world, two derbies big one hope...the 3 points Dunyanın öbür ucunda bile olsam Aslanin KÜKREME sesini Ayaklarımda hissediyorum. ??? Even if i am in the other side of the world, i hear the roar and the rumble of the Lion under my feet. OOOO CIMBOMBOM #ajamaislespremiers1993 #aslan #stadevelodrome #ttarenastadium
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:24
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Babel’e 3 alternatif
Toplam 1
Yorum
Bence Orkan Cinar ve lens Var Ne gerek Var Cenk Tosun Kanat oynatmak ? Caner de Sol kanata oynabillir ve Adriano Sol beck Gönül Sag Beck
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G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
Toplam 2
Yorum
Aytur45 Süleyman Hocamın sözleri çok doğru.Galip geldikten , Başardıktan sonra,istediğinizi yazabilirsiniz. Sevgi ve Saygılarımla.
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Abdülkadir şaşkınlığı
Toplam 1
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM ILK YARI SONUNA KADAR ELİNDEKİ TÜM GENCLERLE CIK MACLARA, MUSTAFA UGUR IKILISINIDE BOZMA,HIC OLMAZSA TAKIM OTURSUN ARA TRANSFERDE
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