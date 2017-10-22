Yaklaşık iki sezon boyunca sarı kırmızılı formayı terleten Fildişili yıldız oyuncu Didier Drogba, derbiyi unutmadı. Sosyal medya hesabından eski takımına destek olan Drogba; "Dünyanın öbür ucunda bile olsam Aslanın KÜKREME sesini ayaklarımda hissediyorum" dedi.

Ayrıca yıldız futbolcu eski takımı olan Marsilya'ya da PSG karşısında başarılar diledi.

İşte Drogba'nın o paylaşımı;