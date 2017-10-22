 Dişi Aslan galip: 91-78 – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Dişi Aslan galip: 91-78

    Dişi Aslan galip: 91-78
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. haftasında G.Saray, İstanbul Üniversitesi'ni 91-78 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Orman Gençlik-Mersin BB: 61-68, Adana ASKİ-Botaş: 51-78, Çukurova Basketbol-Hatay BB: 76- 91. BUGÜN: 13.30 AGÜ-Beşiktaş, 14.00 Canik Bld-Yakın Doğu Üni, 17.15 F.Bahçe-Bornova.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:50
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