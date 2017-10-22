Derbide olay!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında yan hakem Tarık Ongun'a tribünlerden atılan yabancı madde isabet etti.
0-0 devam eden karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray üst üste iki pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemleri devam kararı verince tribünler tepki gösterdi.
Sahaya atılan yabancı maddeler yan hakem Tarık Ongun'a isabet etti. Ongun yere yığılınca oyun bir süre durdu. Ardından kaldığı yerden devam etti.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:57
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