Derbide kırmızı kart!
Galatasaray'da Belhanda 73. dakikada kırmızı kart gördü, Sarı Kırmızılılar sahada 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın 73. dakikasında ceza alanında Kameni ile ikili mücadeleye giren Belhanda, yerde kaldı ve penaltı bekledi. Cüneyt Çakır Belhanda'ya aldatmaya yönelik hareketten dolayı ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart gösterdi. Galatasaray, sahada 10 kişi kaldı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:09
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