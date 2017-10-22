 Derbi sürprizi – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Derbi sürprizi

    Derbi sürprizi
    BAŞKAN Dursun Özbek, Florya'da teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelirken derbinin camia açısından öneminin altını çizdi. Prim konusunda ise, "Alınacak galibiyet için bir prim belirlemedik ama sürprizimiz olabilir" dedi.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbi sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.